В армии россии участились межэтнические конфликты

В частности, доходит до дружеского огня. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехваченный Службой безопасности Украины.

Главное RAZONI прошло "зерновой коридор", Збигнев Рау прибыл в Украину: главное за 160 день войны

В телефонном разговоре военный россии рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады начал стрелять по командиру разведывательного батальона.

В ответ "потерпевший" решил отправить в расположение бригады БТР с личным составом для "показательного обуздания" непокорных.

По словам оккупанта, БТР открыл огонь по солдатам 55-й бригады. Три человека получили ранения, а других поставили на колени и заставили извиняться под угрозами убийства.

Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче"…

– рассказывает очевидец.

Как отметили в СБУ, учитывая предварительные перехваты, в войске оккупантов появилась тенденция к самоуничтожению. А остальным, кто останется, украинские защитники помогут ликвидироваться на поле боя.