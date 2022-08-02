В армії росії почастішали міжетнічні конфлікти

Зокрема, доходить до дружнього вогню. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

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У телефонній розмові військовий росії розповідає, як п'яний тувинець з 55-ої бригади почав стріляти по командиру розвідувального батальйону.

У відповідь "потерпілий" вирішив відправити в розташування бригади БТР з особовим складом для "показового приборкання" непокірних.

За словами окупанта, БТР відкрив вогонь по солдатах 55-ої бригади. Троє людей отримали поранення, а інших поставили на коліна і змусили просити вибачення під погрозами вбивства.

Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: «Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…

– розповідає очевидець.

Як зазначили в СБУ, з огляду на попередні перехоплення, у війську окупантів з'явилася тенденція до самознищення. А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою.