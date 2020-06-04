По официальной статистике, с начала карантина без работы осталось 250 тысяч человек. Это почти на 80% больше, чем в 2019 году. Поэтому все чаще украинцы смотрят в сторону европейских границ.

Из-за пандемии коронавируса на сезонную работу выехало меньше работников. С радостью ли ждут работников иностранные работодатели и изменились ли условия и оплата труда-читайте в материале 24 канала.

Важно Украинские заробитчане возвращаются в Польшу, зарплата значительно выросла, – Rzeczpospolita

После карантина – на заработки

Несмотря на рост безработицы, украинцы хотят ехать на заработки сразу после завершения карантина, говорят рекрутеры.

Если раньше ехало 10 работников, то в связи с карантином теперь едет только 2 человека,

– резюмировал координатор проектов рекрутингового агентства Игорь Гангур.

Причиной стало подорожание стоимости проезда минимум вдвое. Сдерживает людей также и обязательная двухнедельная обсервация по прибытии в Польшу. За нарушение которого – штраф от 5 до 30 тысяч злотых.

Поэтому часть украинцев пока остается дома. Они пытаются трудоустроиться на Родине. Например, раньше за сезонные работы Львовский водоканал каждое лето переживало кадровый голод, ведь работники массово ехали на работу за границу. Но в этом году их число уменьшилось: вместо 160 вакансий сегодня есть только 100.



Украинские заробитчане будут возвращаться в Польшу / Фото apnews.com

Коммунальщиков от выезда за границу на заработки сдерживает именно усложнение выезда из-за карантина.

Работа в Польше

Самым популярным направлением среди украинцев остается Польша. Сейчас там нужны рабочие на сбор клубники, спаржи и черники. А еще сортировщики и комплектаторы.

Оплата труда, если взять клубнику, сравнивая с 2019 годом выросла на 10 – 15%,

– отметил директор агентства по рекрутингу Богдан Федик.

Однако в другие отрасли коронавирус внес коррективы. Например, отели не работают на полную мощность. Ожидают, что вскоре наберет обороты автомобилестроение. Но туда прежде всего будут нанимать поляков.

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"Некоторые заводы закрывали, некоторые только сократили украинцев, а оставили поляков. А были заводы, которые сократили на временный труд по биометрическим паспортам. А те, кто был на длительных визах – оставили", – подытожил Федик.