За офіційною статистикою, від початку карантину без роботи залишилось 250 тисяч людей. Це майже на 80% більше, ніж у 2019 році. Тому все частіше українці дивляться в бік європейських кордонів.

Через пандемію коронавірусу на сезонну роботу виїхало менше працівників. Чи радо чекають заробітчан іноземні роботодавці та чи змінилися умови та оплата праці – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Після карантину – на заробітки

Попри зростання безробіття, українці хочуть їхати на заробітки одразу після завершення карантину, кажуть рекрутери.

Якщо раніше їхало 10 працівників, то у зв'язку з карантином тепер їде тільки 2 людини,

– резюмував координатор проєктів рекрутингової агенції Ігор Гангур.

Причиною стало подорожчання вартості проїзду мінімум удвічі. Стримує людей також і обов'язкова двотижнева обсервація після прибуття в Польщу. За порушення якої – штраф від 5 до 30 тисяч злотих.

Тож частина українців поки залишається вдома. Вони намагаються працевлаштуватися на Батьківщині. Наприклад, раніше через сезонні роботи Львівський водоканал щоліта переживав кадровий голод, адже працівники масово їхали на роботу за кордон. Але цьогоріч їхнє число зменшилось: замість 160 вакансій сьогодні є лише 100.



Українські заробітчани повертатимуться в Польщу / Фото apnews.com

Комунальників від виїзду за кордон на заробітки стримує саме ускладнення виїзду через карантин.

Робота в Польщі

Найпопулярнішим напрямом серед українців залишається Польща. Зараз там потребують робітників на збір полуниці, спаржі та чорниці. А ще сортувальників і комплектувальників.

Оплата праці, якщо взяти полуницю, порівнюючи з 2019 роком зросла на 10 – 15%,

– зазначив директор агенції з рекрутингу Богдан Федик.

Однак в інші галузі коронавірус вніс корективи. Наприклад, готелі не працюють на повну потужність. Очікують, що невдовзі набере обертів автомобілебудування. Але туди насамперед найматимуть поляків.

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"Деякі заводи закривали, деякі тільки скоротили українців, а залишили поляків. А були заводи, які скоротили на тимчасову працю по біометричних паспортах. А ті, хто був на довготривалих візах – залишили", – підсумував Федик.