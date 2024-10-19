Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Киеве, передает 24 Канал.

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Франция о возможном участии КНДР в войне против Украины

Французский министр отметил, что решение о привлечении солдат КНДР к войне против Украины на стороне России имело бы серьезные последствия. Объяснил, это ведет к новым масштабам эскалации. Это риск того, что война перейдет на территорию Азии.

Однако такая информация свидетельствует также о том, что Россия Владимира Путина имеет все больше сложностей в том, чтобы противостоять Украине,

– подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Заметим, глава МИД Украины заявил, что речь идет об огромной угрозе дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины.

Большая угроза ее масштабирования и выхода за нынешние границы и границы. Речь идет не о наемниках, здесь очень важно понимать разницу, а о военных подразделениях Северной Кореи, которые будут воевать на стороне армии российского агрессора против Украины,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Констатировал, это новая реальность. Поэтому Украина обращается к партнерам и призывает жестко реагировать на этот факт и не допустить этого.