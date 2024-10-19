Про це заявив міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції у Києві, передає 24 Канал.

Зверніть увагу До 1 листопада 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні, – Буданов

Франція про можливу участь КНДР у війні проти України

Французький міністр наголосив, що рішення про залучення солдатів КНДР до війни проти України на боці Росії мало б серйозні наслідки. Пояснив, це веде до нових масштабів ескалації. Це ризик того, що війна перейде на територію Азії.

Однак, така інформація свідчить також про те, що Росія Владіміра Путіна має дедалі складнощів у тому, щоб протистояти Україні,

– підкреслив Жан-Ноель Барро.

Зауважимо, глава МЗС України заявив, що йдеться про величезну загрозу подальшої ескалації російської агресії проти України.

Велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. Мова йде не про найманців, тут дуже важливо розуміти різницю, а про військові підрозділи Північної Кореї, які будуть воювати на стороні армії російського агресора проти України,

– наголосів Андрій Сибіга.

Констатував, це нова реальність. Тому Україна звертається до партнерів і закликає жорстко реагувати на цей факт й не допустити цього.