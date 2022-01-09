До недавнего времени Норвегия позволяла солдатам оставлять себе нижнее белье, но все изменил коронавирус. По причине закрытия заводов и проблем с транспортом стало сложнее поставлять одежду.
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Следовательно, норвежские военные просят призывников сдавать нижнее белье, в частности бюстгальтеры и носки. К слову, изначально это было добровольно, однако теперь стало обязательным.
У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Выдаем в хорошем состоянии,
– объяснили служащие.
Ситуация с коронавирусом в Норвегии
- заболели – 440 184 человека;
- выздоровели – 88 952 пациента;
- умерли – 1 350 граждан.