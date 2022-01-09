До недавнего времени Норвегия позволяла солдатам оставлять себе нижнее белье, но все изменил коронавирус. По причине закрытия заводов и проблем с транспортом стало сложнее поставлять одежду.

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Следовательно, норвежские военные просят призывников сдавать нижнее белье, в частности бюстгальтеры и носки. К слову, изначально это было добровольно, однако теперь стало обязательным.

У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Выдаем в хорошем состоянии,

– объяснили служащие.

Обратите внимание! Норвегия охраняет северные рубежи НАТО, потому что граничит с Россией. Ежегодно скандинавская страна призывает на военную службу около 8 000 юношей и девушек.

Ситуация с коронавирусом в Норвегии