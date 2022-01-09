Донедавна Норвегія дозволяла солдатам залишати собі спіднє, але все змінив коронавірус. Унаслідок закриття заводів і проблем із транспортом стало складніше поставляти одяг.
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Відтак, норвезькі військові просять призовників здавати нижню білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки. До слова, спочатку це було добровільно, однак тепер стало обов'язковим.
У нас недостатньо запасів. Речі перуть, чистять і перевіряють. Видаємо у хорошому стані,
– пояснили службовці.
Ситуація з коронавірусом у Норвегії
- захворіли – 440 184 особи;
- одужали – 88 952 пацієнтів;
- померли – 1 350 громадян.