Донедавна Норвегія дозволяла солдатам залишати собі спіднє, але все змінив коронавірус. Унаслідок закриття заводів і проблем із транспортом стало складніше поставляти одяг.

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Відтак, норвезькі військові просять призовників здавати нижню білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки. До слова, спочатку це було добровільно, однак тепер стало обов'язковим.

У нас недостатньо запасів. Речі перуть, чистять і перевіряють. Видаємо у хорошому стані,

– пояснили службовці.

Зверніть увагу! Норвегія охороняє північні рубежі НАТО, адже межує з Росією. Щорічно скандинавська країна закликає на військову службу близько 8 000 юнаків і дівчат.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії