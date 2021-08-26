Чем должна гордиться Украина

На определенном этапе украинская армия потеряла военную перспективу для агрессора. Однако украинцев это не беспокоило, они пошли защищать Украину даже без надлежащей экипировки. Об этом третий президент заявил в интервью.

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Десятки и сотни людей проявили невероятный героизм, самопожертвование и мужество, проявили сверхчеловеческие усилия ради спасения собратьев, защиты мирного населения, которое, надо быть честным, не стопроцентно поддерживало воинов с украинскими флагами,

– сказал Ющенко.

Теперь украинцы в большом долгу перед ними. Государство должно усиливать престиж армии, социальные, материальные гарантии для каждого, а также честно выдавать награды и удостоверения участников боевых действий.

Волонтерское движение удивило весь мир

Второе, чем можно гордиться, – это способность украинцев объединяться ради большого общего дела. Благодаря этой способности украинцы отстояли демократию и право на честные выборы.

Именно так возникло волонтерское движение, которое удивило мир своим масштабом, организованностью, оперативностью в оказании помощи и невероятной преданностью делу.

Молодежь без советской ностальгии

Третья гордость Украины – это молодежь. В независимой Украине родились и выросли уже два поколения. Они, по словам политика, – совершенно другие. У них другие ценности, им уже нельзя навязать советскую ностальгию или зомбировать через телевидение, потому что они его не смотрят.

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Они – свободные люди, поэтому они с детства учились делать выбор, не боялись говорить свое мнение. В стране, где они росли, уже не было одной единственно-правильной мысли и одной ведущей партии,

– рассказал президент.

Он отметил, что новое поколение принесет славу Украине в культуре, спорте, научных изобретениях или бизнесе. "Пусть перед ними будет широкий выбор возможностей".