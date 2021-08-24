Когда делали банкноты, Ющенко хотел, чтобы они были красноречивыми. Об этом третий президент рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Была проблема с изображением Мазепы

У меня была проблема с Иваном Мазепой. И сегодня для трети украинцев это еще предатель, а тогда – это страхи Господни,

– рассказал Ющенко.

Ющенко, который тогда возглавлял Нацбанк, пришел к Леониду Кучме, чтобы показать банкнотный ряд. Он просил, чтобы второй президент это утвердил.

"В первый день реформы звонит мне Александр Ткаченко (тогдашний глава Верховной Рады – ред. 24 канал). Он мне говорит: а кто вам дал право предателей размещать на деньгах? А я говорю: кого имеете в виду? Он говорит: Мазепу", – сказал политик.

Ющенко ответил, что Мазепа не предатель, а Ткаченко отметил, что, вероятно, они учили разную историю.

Что известно о денежной реформе

Кучма 25 августа 1996 года подписал указ "О денежной реформе в Украине".

Это было историческое решение, поскольку в обращение ввели украинскую национальную валюту – гривну.

2 сентября 1996 года Нацбанк выпустил в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и прекратил эмиссию украинских карбованцев.

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