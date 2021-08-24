Коли робили банкноти, Ющенко хотів, аби вони були промовистими. Про це третій президент розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі "По пиву": у соцмережах пожартували з поведінки Порошенка та Ющенка на параді

Була проблема із зображенням Мазепи

У мене була проблема з Іваном Мазепою. І сьогодні для третини українців це ще зрадник, а тоді – це страхи Господні,

– розповів Ющенко.

Ющенко, що тоді очолював Нацбанк, прийшов до Леоніда Кучми, аби показати банкнотний ряд. Він просив, що другий президент це затвердив.

"В перший день реформи телефонує мені Олександр Ткаченко (тодішній голова Верховної Ради – ред.24 канал). Він мені говорить: а хто вам дав право зрадників розміщувати на грошах? А я кажу: кого маєте на увазі? Він каже: Мазепу", – сказав політик

Ющенко відповів, що Ткаченко не зрадник, а Ткаченко зауважив, що, ймовірно, вони вчили різну історію.

Що відомо про грошову реформу

Кучма 25 серпня 1996 року підписав указ "Про грошову реформу в Україні".

Це було історичне рішення, оскільки в обіг ввели українську національну валютю – гривню.

2 вересня 1996 року Нацбанк випустив в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень та припинив емісію українських карбованців.

Читайте також Купюри заспівали: до дня Незалежності українські гроші оживили – кумедні відео