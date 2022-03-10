В полиции отметили, что реагируют на все уведомления. Следователи проводят осмотр мест происшествия, собирают и изымают вещественные доказательства преступлений, совместно со спасателями расчищают завалы.

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"Во время ночного артобстрела уничтожен один из крупнейших торгово-развлекательных центров Харькова "Никольский". В городе Чугуеве повреждены жилые дома местных жителей. К счастью, никто из граждан не пострадал", – отметили в пресс-службе полиции.

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Людям важно помнить, что после бомбардировок и обстрелов на улицах остаются неразорвавшиеся боеприпасы. При их обнаружении необходимо сразу уведомлять полицию или спасателей по номерам 102 и 101.

Для обращений в полицию за помощью действуют дополнительные линии связи в районах города и области. Также для реагирования на сообщения работает чат-бот – ссылка здесь.

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