У поліції зазначили, що реагують на всі повідомлення. Слідчі проводять огляд місць події, збирають та вилучають речові докази злочинів, спільно з рятувальниками розчищаються завали.

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"Під час нічного артобстрілу знищено один з найбільших торговельно-розважальних центрів Харкова "Нікольський". У місті Чугуєві пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На щастя, ніхто з громадян не постраждав", – зазначили у пресслужбі поліції.

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Людям важливо памʼятати, що після бомбардувань та обстрілів на вулицях залишаються боєприпаси, які не розірвалися. При їх виявленні необхідно одразу повідомляти поліцію або рятувальників за номерами 102 та 101.

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку в районах міста та області. Також для реагування на повідомлення працює чат-бот – посилання тут.

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