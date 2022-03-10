Темою для переговорів стала війна в Україні. Запрошення на таку зустріч Кулебі надіслав турецький колега Мевлют Чавушоглу, повідомляє 24 канал.

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Про що домовилися

Після завершення перемовин глава МЗС Дмитро Кулеба вийшов на брифінг, під час якого розповів про результати переговорів.

Зокрема головною темою переговорів стало створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Особливо з Маріуполя, яке перебуває в облозі.

Крім того, дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних питань. Однак про припинення вогню сторони не домовилися. Однак Кулеба наголосив, що бажання досягнути цієї домовленості ніяк не пов'язане з капітуляцією чи виконанням вимог Путіна.

Я почув сьогодні, що припинення вогню пов”язано з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії,

– підкреслив Кулеба.

Наступна зустріч

Дмитро Кулеба заявив, що готовий продовжувати зустрічі в такому ж форматі за посередництва Туреччини. Однак в глави МЗС України є одна вимога до кремлівського дипломата.

Сподіваюся, що формат, започаткований сьогодні, матиме продовження. Я готовий до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не повторення широкорозповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну,

– наголосив Кулеба.

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Вимоги до росіян

Дмитро Кулеба заявляв, що хоче провести переговори так, щоб вони були максимально ефективними. У нас сильна позиція, але й завищених очікувань у міністра не було.

Зокрема, серед вимог України:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

розв'язання усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Кулеба називав метою переговорів знайти відповідь на те, як закінчити війну, розпочату Росією.



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