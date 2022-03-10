Главу МЗС України зустрів турецький колега Мевлют Чавушоглу. При зустрічі дипломати обійнялися.
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Напередодні переговорів з Лавровим, Кулеба з українською делегацією зустрілися з турецькими колегами. Зустріч проходить там же, де згодом відбудуться переговори глав МЗС України та Росії.
Зустріч Кулеби з Чавушолгу: дивіться відео
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