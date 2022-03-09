Цей населений пункт став основним для того, аби утримати ситуацію стабільною на всій території України. Про це в ефірі 24 каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Маріуполь беруть змором – там немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку

Окупанти хочуть замкнути коридор до Криму

За його словами, окупанти хочуть взяти Маріуполь, щоб замкнути сухопутний коридор до Криму. Відтак ситуація на Півдні зовсім зміниться.

Думаю, так посилено штурмують (Маріуполь – 24 канал) під завтрашні перемовини Сергія Лаврова і Дмитра Кулеби,

– пояснив Жданов.

Найімовірніше, Збройні сили зможуть втримати місто. Адже в найближчі дні Генштаб має намір зробити кілька відволікаючих маневрів для того, щоб змусити противника перекидувати війська або не посилювати угрупування довкола Маріуполя.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ України та Росії повинні зустрітися вже 10 березня у Туреччині. Однак завищених очікувань від цієї зустрічі Кулеба не має.

Які ще "гарячі" точки в Україні

Під Києвом "найгарячішою" точкою є Макарів. В районі цього населеного пункту відбуваються запеклі бої, аби ворог не зміг просунутися.

Ще одним "гарячим" місцем є Донбас. Окупанти повернулися туди, щоб спробувати прорвати нашу оборону.

"Адже оточення з Ізюму і Гуляй Поля не вдалось, тому хочуть прорватися на Дніпро, щоб розколоти північну і південну Україну", – додав Жданов.

Цинічні обстріли Маріуполя: що відомо

Окупанти свідомо обстріляли лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Росіяни знали, що саме вони бомблять. Вони хотіли перекинути провину на українську армію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що Володимир Путін обов'язково відповідатиме за скоєні злочини.

Зупинити звірства закликав світ Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожен, хто проти закриття неба, є співучасником вбивства.

Станом на 18:00 9 березня за час блокади окупантами Маріуполя загинуло приблизно 1 300 мирних мешканців.

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