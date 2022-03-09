Этот населенный пункт стал основным, чтобы удержать ситуацию стабильной на всей территории Украины. Об этом в эфире 24 канала заметил военный эксперт Олег Жданов .

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Оккупанты хотят запереть коридор в Крым

По его словам, о ккупанты хотят взять Мариуполь, чтобы запереть сухопутный коридор в Крым. Следовательно, ситуация на Юге совсем изменится.

Думаю, так усиленно штурмуют (Мариуполь – 24 канал) под завтрашние переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы,

– объяснил Жданов.

Скорее всего, Вооруженные силы смогут удержать город. Ведь в ближайшие дни Генштаб намерен совершить несколько отвлекающих маневров для того, чтобы заставить противника опрокидывать войска или не усиливать группировку вокруг Мариуполя.

Напомним, министры иностранных дел Украины и России должны встретиться уже 10 марта в Турции. Однако завышенных ожиданий от этой встречи у Кулеба нет.

Какие еще "горячие" точки в Украине

Под Киевом "горячей" точкой является Макаров . В районе этого населенного пункта происходят упорные бои, чтобы враг не смог продвинуться.

Еще одним "горячим" местом является Донбасс . Оккупанты вернулись туда, чтобы попытаться прорвать нашу оборону.

"Ведь окружение из Изюма и Гуляй Поля не удалось, поэтому хотят прорваться на Днепр, чтобы расколоть северную и южную Украину", – добавил Жданов.

Цинические обстрелы Мариуполя: что известно

Оккупанты сознательно обстреляли больницу и роддом в Мариуполе.

Русские знали , что именно они бомбят. Они хотели перебросить вину на украинскую армию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркну , что Владимир Путин обязательно будет отвечать за совершенные преступления.

Остановить зверства призвал мир Президент Украины Владимир Зеленский . Он подчеркнул, что каждый, кто против закрытия неба, является соучастником убийства.

По состоянию на 18:00 9 марта за время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1 300 мирных жителей.