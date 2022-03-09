Этот населенный пункт стал основным, чтобы удержать ситуацию стабильной на всей территории Украины. Об этом в эфире 24 канала заметил военный эксперт Олег Жданов.
К теме Мариуполь берут измором – там нет воды, еды, света, тепла и связи
Оккупанты хотят запереть коридор в Крым
По его словам, оккупанты хотят взять Мариуполь, чтобы запереть сухопутный коридор в Крым. Следовательно, ситуация на Юге совсем изменится.
Думаю, так усиленно штурмуют (Мариуполь – 24 канал) под завтрашние переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы,
– объяснил Жданов.
Скорее всего, Вооруженные силы смогут удержать город. Ведь в ближайшие дни Генштаб намерен совершить несколько отвлекающих маневров для того, чтобы заставить противника опрокидывать войска или не усиливать группировку вокруг Мариуполя.
Напомним, министры иностранных дел Украины и России должны встретиться уже 10 марта в Турции. Однако завышенных ожиданий от этой встречи у Кулеба нет.
Какие еще "горячие" точки в Украине
Под Киевом "горячей" точкой является Макаров. В районе этого населенного пункта происходят упорные бои, чтобы враг не смог продвинуться.
Еще одним "горячим" местом является Донбасс. Оккупанты вернулись туда, чтобы попытаться прорвать нашу оборону.
"Ведь окружение из Изюма и Гуляй Поля не удалось, поэтому хотят прорваться на Днепр, чтобы расколоть северную и южную Украину", – добавил Жданов.
Цинические обстрелы Мариуполя: что известно
- Оккупанты сознательно обстреляли больницу и роддом в Мариуполе.
- Русские знали, что именно они бомбят. Они хотели перебросить вину на украинскую армию.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркну, что Владимир Путин обязательно будет отвечать за совершенные преступления.
- Остановить зверства призвал мир Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый, кто против закрытия неба, является соучастником убийства.
- По состоянию на 18:00 9 марта за время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1 300 мирных жителей.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!