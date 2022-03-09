По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей.

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По его словам, российские войска не прекращают обстрелы из авиации и артиллерии.

Предварительно за период блокадного геноцида РФ уже погибли 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого. Стоим,

– написал он.

Кроме того, чиновник добавил, что оккупанты специально затягивают согласование маршрута для конвоев с гуманитарной помощью для мирного населения.

Что известно об авианалете в Мариуполе

Около 16:30 9 марта оккупанты цинично сбросили несколько мощных бомб с самолетов в роддом и детскую больницу в центре Мариуполя. Скорее всего, враг нанес авиаудара из Таганрога.

Оккупанты полностью разбили роддом в центре города – полностью разрушены больница, детское отделение и терапия. Мамы с детьми оказались под завалами.

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Текст публикации Петра Андрющенко:

Ситуация за ночь – обстрелы в районе Черемушек Приморского района и "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиа бомбардировки. Цель полного уничтожения города оккупантам уже не скрывается.

За период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев. Будем бороться за каждого. Стоим.

Гуманитарный караван. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. Ждать – тяжелее всего, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города.