Число погибших и пострадавших устанавливается

В Нацполиции сообщили, что россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома Мариуполя, где находились мамы с детьми.

К теме Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

В полиции добавили, что оккупанты нанесли еще один удар вблизи центра города.

Последствия авиаудара по больнице в Мариуполе / Фото полиции

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Мариуполе: коротко

Около 15:50 появилась информация, что российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Мариуполе. Враг обстрелял роддом №2 и больницу №3.

В Мариупольском горсовете опубликовали ужасные кадры разрушенного здания, где еще недавно лечились дети. Людей выносят на носилках, вокруг все сожжено.

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