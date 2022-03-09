Кількість загиблих і постраждалих встановлюється

У Нацполіції повідомили, що росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку Маріуполя, де перебували мами з дітьми.

До теми Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Кількість загиблих і постраждалих наразі невідома.

У поліції додали, що окупанти завдали ще одного удару поблизу центру міста.



Наслідки авіаудару по лікарні в Маріуполі / Фото поліції

Окупанти завдали авіаудару по лікарні в Маріуполі: коротко

Близько 15:50 з'явилася інформація, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Ворог обстріляв пологовий будинок №2 та лікарню №3.

У Маріупольській міськраді опублікували жахливі кадри зруйнованої будівлі, де ще недавно лікувалися діти. Людей виносять на ношах, довкола все спалене.

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