Мариупольский городской совет показал место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу.

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На фото заметно, что образовавшаяся от бомбы глубина ямы составляет около 5 метров.



Место падения авиабомбы возле больницы в Мариуполе / Фото городского совета

Цинизм и жестокость оккупантов все больше поражает. Около 15:50 9 февраля они сбросили несколько бомб на детскую больницу №3. Корпус полностью уничтожен. Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин.

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