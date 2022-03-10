Главу МИД Украины встретил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. При встрече дипломаты обнялись.

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Накануне переговоров с Лавровым, Кулеба с украинской делегацией встретились с турецкими коллегами. Встреча проходит там же, где впоследствии состоятся переговоры глав МИД Украины и России.

Встреча Кулебы с Чавушоглу: смотрите видео

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