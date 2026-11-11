Защита от новой агрессии: СМИ выяснили, какую численность армии Украина хочет сохранить после войны

Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

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Какой может быть украинская армия после войны?

По информации агентства, Украина стремится заранее обеспечить финансовую основу для содержания 800-тысячной армии. Такая численность армии должна стать одним из ключевых элементов будущих гарантий безопасности и помочь стране защититься от повторной российской агрессии.

Киев рассчитывает, что международные партнеры возьмут на себя часть расходов на содержание Вооруженных Сил Украины. Финансовые обязательства, по замыслу украинской стороны, должны действовать не менее десяти лет после завершения боевых действий.

В то же время речь пока не идет об окончательно принятом решении относительно численности армии. Информация AFP отражает позицию украинского источника относительно желаемого формата будущих вооруженных сил и необходимой международной поддержки.

Вопрос численности ВСУ и источников финансирования остается важной частью обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины.

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Почему Украине важно сохранить многочисленную армию

Сохранение мощных вооруженных сил должно сделать невозможным повторное вторжение России после завершения нынешней войны. Украина стремится получить не только политические заверения от партнеров, но и конкретные механизмы, которые позволят поддерживать обороноспособность страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает сохранить армию численностью 800 тысяч человек при наличии финансирования, отметив, что численность армии не является предметом уступок России и зависит от гарантий безопасности со стороны партнеров.