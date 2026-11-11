Захист від нової агресії: ЗМІ з'ясували, яку чисельність армії хоче зберегти Україна після війни

Про це повідомляє AFP із посиланням на високопоставлене українське джерело.

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Якою може бути українська армія після війни?

За інформацією агентства, Україна прагне заздалегідь забезпечити фінансову основу для утримання 800-тисячного війська. Така чисельність армії має стати одним із ключових елементів майбутніх гарантій безпеки та допомогти країні захиститися від повторної російської агресії.

Київ розраховує, що міжнародні партнери візьмуть на себе частину витрат на утримання Збройних сил України. Фінансові зобов'язання, за задумом української сторони, мають діяти щонайменше десять років після завершення бойових дій.

Водночас наразі не йдеться про остаточно ухвалене рішення щодо чисельності армії. Інформація AFP відображає позицію українського джерела щодо бажаного формату майбутнього війська та необхідної міжнародної підтримки.

Питання чисельності ЗСУ та джерел фінансування залишається важливою частиною обговорення майбутніх гарантій безпеки для України.

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Чому Україні важливо зберегти численну армію

Збереження потужного війська має унеможливити повторний напад Росії після завершення нинішньої війни. Україна прагне отримати не лише політичні запевнення від партнерів, а й конкретні механізми, які дозволять підтримувати обороноздатність країни в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує зберегти військо у 800 тисяч людей за наявності фінансування, зазначивши, що чисельність армії не є предметом поступок Росії і залежить від безпекових гарантій партнерів.