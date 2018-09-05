Армия или дипломатия: на какой путь Украине указывают Минские договоренности

Прошел четвертый год попыток достичь договоренностей с агрессором. В сентябре 2014 в Минске украинская сторона впервые подписала протокол о перемирии с оккупантами. С того дня обещанной тишины на востоке Украины так и не было, но Минские соглашения принесли свои плоды и позволили сделать выводы.

Ровно четыре года назад в 2014 году второй президент Украины Леонид Кучма подписал в Минске протокол с агрессором. Под пристальным наблюдением ОБСЕ Россия обязалась повлиять на своих подельников – представителей самопровозглашенных республик, чтобы те прекратили обстрелы.

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За две недели стороны должны были закрепить договоренности о прекращении применения оружия. "Вывод всех иностранных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ", – пояснил суть соглашения Леонид Кучма, президент Украины с 1994 по 2005 годы.



Леонид Кучма

Перемирие так и не наступило, столкновения продолжились. Руководители террористов убеждали – это стреляют не их боевики, а россиян – вообще "ихтамнет". Но уже зимой террористы идут в наступление, что приводит к окончательному срыву договоренностей. В феврале 2015-го подписывают Минские договоренности. Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин 16 часов решают, как урегулировать конфликт на Донбассе. Перемирие – снова первым пунктом.

В случае, если мира не будет – принимать очень тяжелое, но необходимое решение о введении военного положения,

– высказался по ситуации на тот момент президент Украины Петр Порошенко.

Впрочем, и сегодня о перемирии на Донбассе не слышали. А Украина потеряла сотни защитников.



Петр Порошенко

Несмотря на это, военный эксперт Сергей Грабский оценивает положительно влияние Минских соглашений. По его словам, договоренности дали время подготовиться к обороне и остановить полномасштабное наступление российских войск.

Украина выиграла время и возможности, чтобы консолидировать общественное мнение на Западе относительно помощи Украине. Мы получили очень большое количество техники, поддержки моральной и материальной со стороны наших союзников,

– рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По словам уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, страна-агрессор не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений. Но к ним привязаны санкции, которые ежедневно бьют по экономике Кремля.



Ирина Геращенко

Также, договоренности позволили вернуть домой около двух сотен украинцев.

Мы восстановим территориальную целостность Украины двумя путями: украинская армия и политико-дипломатический путь давления на Российскую Федерацию,

– считает Ирина Геращенко.

Именно Минские договоренности показали, кто является нашими друзьями в мире – так считает бывший представитель страны в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный. Он помнит, как до середины 2015 было сложно доказать мировым лидерам, что украинцы не ведут внутреннюю войну, а защищаются от россиян.

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Санкции и мнения мира влияют на Россию, но очень медленно. Пока в Кремле вынашивают новые планы по захвату украинской земли – на Востоке гибнут военные и гражданские. Однако, западные лидеры единодушно утверждают: альтернативы дипломатическим договоренностям – нет.