Пространство несгибаемых: как ветераны обретают новый голос через творчество

Деятельность арт-центра TYTANOVI направлена на всестороннюю поддержку украинских защитников и их возвращение к нормальной жизни через искусство. О работе центра и новом мероприятии для воинов рассказал менеджер центра Олекса Гроза в прямом эфире 24 Канала.

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Как творчество помогает ветеранам вернуться к жизни?

Совместная работа художников и военных помогает переосмыслить сложный опыт войны и выразить пережитое языком поэзии. В частности, в Киеве организовали уникальный ветеранский поэтическо-театральный перформанс "Шахматы со смертью".

Идея появилась у нас совместно со школой актерского и ораторского мастерства "Ажнова". Мы как-то думали, как бы нам реализовать совместный проект, и так пришли к такому поэтическому перформансу. У нас есть ребята, которые пишут стихи, и они захотели прочитать свои стихи– отметил спикер.

Среди участников перформанса есть защитники, вернувшиеся домой после тяжелых ранений, а также воин, проведший во вражеском плену четыре года. Для каждого из них сцена становится пространством искренности и возрождения.

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"Для нас это как глоток свежего воздуха", – прокомментировал событие Олекса Гроза.

Пространство стало не только площадкой для творчества, но и местом встречи, взаимопонимания и поддержки, где военные и гражданские могут услышать друг друга.

В чем заключается художественная и медицинская реабилитация воинов?

Культурные практики все чаще становятся эффективным инструментом психологического восстановления бойцов. Важную роль в этом процессе играет ветеранское движение, где театр ветеранов выполняет главную миссию по преодолению травм войны и интеграции в общество.

Подобный подход развивается и в рамках львовской экосистемы Unbroken, которая сочетает лечение, протезирование, физическую и психологическую реабилитацию, а также социальную адаптацию ветеранов. Отдельное направление – творческое восстановление: военные пишут пьесы, участвуют в спектаклях, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются рисованием и лепкой.

Помимо творческой составляющей, украинские военные продолжают бороться за восстановление здоровья, ведь многие ветераны нуждаются в сложном протезировании после тяжелых травм, полученных на передовой.