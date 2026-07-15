Руководительница арт-центра TYTANOVI Леся Наконечная рассказала 24 Каналу о подробностях события. Она подчеркнула важность сбора средств, благодаря которому ветераны, нуждающиеся в сложном протезировании, смогут обрести возможность самостоятельно передвигаться и выполнять жизненно важные действия.

В течение года не удалось завершить сбор средств на сложное протезирование для ветеранов

Наконечная пояснила, почему пациентам с очень высокими ампутациями, у которых нет возможности провести классическое протезирование, требуется остеоинтеграция. При очень высоких ампутациях просто некуда надеть культеприемник. Тогда у ребят остается единственный выход – жить в инвалидном кресле.

"В нашем центре есть пациенты, которые каждый день подходят и спрашивают: „А когда меня уже будут протезировать?“ Они видят, как другие ребята учатся ходить на протезах, а у них – очень высокая ампутация. И ты не знаешь, что ему ответить", – подчеркнула руководительница арт-центра TYTANOVI.

Леся Наконечная рассказала о сборе средств на сложные протезы для ветеранов: смотрите видео

В апреле и мае 2026 года на базе Черкасской областной больницы уже дважды были проведены операции: шесть – в первый раз и восемь – во второй.

Мы проводили эти операции в долг, потому что до сих пор не можем собрать 15 миллионов гривен, а операции нужно делать,

– отметила она.

На данный момент, по ее словам, уже собрано 12 миллионов гривен – осталось совсем немного. Эти средства позволят ребятам и девушкам вернуться к активной жизни.

У меня много примеров среди наших пациентов. Например, парень с двойной ампутацией рук был замкнутым, угрюмым, взгляд – только вниз, не общался ни с кем. А когда он начал осваивать протезы, даже учебные, и впервые смог самостоятельно поесть, он тогда начал улыбаться, общаться с другими. Поэтому мы должны подарить им эту возможность,

– призвала Леся Наконечная.

Она рассказала, что недавно ей позвонили организаторы фестиваля Pulse of Nation и предложили поддержать именно пациентов TYTANOVI. Они сказали, что организуют концерт к 35-й годовщине Дня независимости Украины в Праге и Варшаве с участием украинских артистов, в частности Артема Пивоварова, DOROFEEVA, Jerry Heil, DREVO, Кристины Соловий, SadSvit, Позитива и других. Часть артистов, которые примут участие в фестивале, уже общалась с пациентами TYTANOVI.

Поэтому, добавила Наконечная, приятно, когда бизнес проявляет инициативу, чтобы помочь завершить этот сбор средств.

Как присоединиться к сбору?

Руководительница арт-центра TYTANOVI отметила, что цель собрать 15 миллионов гривен на титановые имплантаты для проведения остеоинтеграции защитникам Украины со сложными ампутациями была поставлена еще в 2025 году. Однако в течение года не удалось его завершить.

Присоединиться к сбору средств на титановые имплантаты для проведения остеоинтеграции ветеранам можно по этой ссылке.

Также за пожертвование в размере 300 гривен состоится благотворительный розыгрыш нового электромобиля ZEEKR MIX.