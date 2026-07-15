Керівниця арт-центру TYTANOVI Леся Наконечна розповіла 24 Каналу про деталі події. Вона акцентувала увагу на важливості збору, завдяки якому ветерани, які потребують складного протезування, зможуть отримати можливість самостійно рухатися та виконувати життєво важливі дії.

Протягом року не вдалося закрити збір на складні протезування для ветеранів

Наконечна пояснила, що пацієнтам, у яких дуже високі ампутації і немає можливості зробити класичне протезування, потрібна остеоінтеграція. При дуже високих ампутаціях просто немає куди вдягнути куксоприймач. Тоді у хлопців залишається єдиний вихід – жити на кріслі колісному.

"В нашому центрі є пацієнти, які щодня підходять і запитують: "А коли мене вже будуть протезувати?" Вони бачать, як інші хлопці вчаться ходити на протезах, а в них – дуже висока ампутація. І ти не знаєш, що йому відповісти", – наголосила керівниця арт-центру TYTANOVI.

Леся Наконечна розповіла про збір на складні протезування ветеранів: дивіться відео

У квітні та травні 2026 року на базі Черкаської обласної лікарні вже двічі були зроблені операції: шість – один раз і вісім – другий.

Ми ці операції робили в борг, тому що досі не можемо закрити збір у 15 мільйонів гривень, а їх потрібно робити,

– зауважила вона.

Наразі вже зібрано, за її словами, 12 мільйонів гривень – залишилося зовсім трішки. Ці кошти дадуть можливість хлопцям і дівчатам повернутися до активного життя.

Маю багато прикладів серед наших пацієнтів. Наприклад, хлопець з подвійною ампутацією рук був закритим, понурим, погляд – тільки вниз, не спілкувався ні з ким. А коли почав опановувати протези навіть навчальні, і вперше зміг самостійно поїсти, він тоді почав усміхатися, спілкуватися з іншими. Тому маємо подарувати їм цю можливість,

– закликала Леся Наконечна.

Вона розповіла, що нещодавно їй зателефонували організатори фестивалю Pulse of Nation, і запропонували підтримати саме пацієнтів TYTANOVI. Вони сказали, що організовують концерт до 35-ї річниці Дня незалежності України у Празі та Варшаві за участю українських артистів, зокрема Артема Пивоварова, DOROFEEVA, Jerry Heil, DREVO, Христини Соловій, SadSvit, Позитива та інших. Частина артистів, що братимуть участь у фестивалі, вже спілкувалася з пацієнтами TYTANOVI.

Тому, додала Наконечна, приємно, коли бізнес проявляє ініціативу, щоб допомогти закрити цей збір.

Як долучитися до збору?

Керівниця арт-центру TYTANOVI зазначила, що мету зібрати 15 мільйонів гривень на титанові імпланти для проведення остеоінтеграції захисникам України зі складними ампутаціями було поставлено ще у 2025 році. Проте протягом року не вдалося його закрити.

Долучитися до збору на титанові імпланти для проведення остеоінтеграції ветеранам можна за цим посиланням.

Також за донат у 300 гривень відбудеться благодійний розіграш нового електро-шатла ZEEKR MIX.