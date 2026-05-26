Про це американський доброволець Шон Фуллер розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, зазначивши, що полюбляє електронну і танцювальну музику.

Життя після війни: діджейство як реабілітація

Шон Фуллер розповів, що працює у спортивно-реабілітаційному центрі TYTANOVI в Києві, який створений для ветеранів війни, поранених військових з ампутаціями кінцівок. Він поділився, що центр займається остеоінтеграційним протезуванням.

В них є два центри: реабілітаційний та культурно-художній в ТРЦ "Республіка". Там гітаристи навчають людей грати на гітарі чи барабанах, мене це не надто цікавить. Потім вони взяли діджея Михайла Бугера, мене це зацікавило, я вирішив піти подивитись і трохи повчитись,

– поділився Фуллер.

Боєць розповів, що його мозок був ніби затуманений. Каже, що велика проблема в армії – це постійні контузії, які переживають військові. З його слів, йому було важко думати, а от музика допомагала в цьому процесі. Тому діджейство називає своєрідною реабілітацією.

Один з організаторів дещо вигадав і я виступив в декількох публічних місцях. Мені було дуже цікаво, сподобалось це. В мене непогано виходило. Я грав із Пивоваровим, Вікторією Ніро, я познайомився з новими людьми,

– озвучив Фуллер.

Він розповів, що діджейство – це нова сфера діяльності для нього, яка в його житті стала найбезпечнішою порівняно з тим, чим займався раніше. Шон Фуллер висловив бажання рухатися надалі саме в цьому напрямку – музики.

Повне інтерв'ю Шона Фуллера: дивіться відео

Шон Фуллер вперше приїхав в Україну у 2028 році

До 2018 року Шон Фуллер в Україні ніколи не був. Він прибув в сюди з метою долучитися до лав ЗСУ, дізнавшись про війну через знайомих. Доброволець розповів, що на його рішення вплинуло те, як український народ чинив опір російській агресії. Він забажав стати частиною цього руху. Його товариші з Техасу підтримали таку ініціативу, а мати після телефонного дзвінка не одразу повірила, що її син дійсно перебуває в Україні на війні. А от батько не здивувався такому вибору сина.

Іноземець розповів як отримав важке поранення

Доброволець із США отримав поранення під час десантної операції під Кринками в Херсонській області. Під час бойового завдання довелось вночі зайти на ділянку на човнах і рухатися через зарості. Тоді росіяни активно здійснювати розвідку безпілотниками, коригуючи роботу артилерії. Вогонь з боку противника був постійним. Під час такої російської атаки боєць втратив руку, перебуваючи в мить вибуху наполовину у воді. На евакуацію чекав майже 10 годин.