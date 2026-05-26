Об этом американский доброволец Шон Фуллер рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что любит электронную и танцевальную музыку.

Жизнь после войны: диджейство как реабилитация

Шон Фуллер рассказал, что работает в спортивно-реабилитационном центре TYTANOVI в Киеве, который создан для ветеранов войны, раненых военных с ампутациями конечностей. Он поделился, что центр занимается остеоинтеграционным протезированием.

У них есть два центра: реабилитационный и культурно-художественный в ТРЦ "Республика". Там гитаристы учат людей играть на гитаре или барабанах, меня это не слишком интересует. Затем они взяли диджея Михаила Бугера, меня это заинтересовало, я решил пойти посмотреть и немного поучиться,

– поделился Фуллер.

Боец рассказал, что его мозг был будто затуманен. Говорит, что большая проблема в армии – это постоянные контузии, которые переживают военные. По его словам, ему было трудно думать, а вот музыка помогала в этом процессе. Поэтому диджейство называет своеобразной реабилитацией.

Один из организаторов кое-что придумал и я выступил в нескольких публичных местах. Мне было очень интересно, понравилось это. У меня неплохо получалось. Я играл с Пивоваровым, Викторией Ниро, я познакомился с новыми людьми,

– озвучил Фуллер.

Он рассказал, что диджейство – это новая сфера деятельности для него, которая в его жизни стала самой безопасной по сравнению с тем, чем занимался раньше. Шон Фуллер выразил желание двигаться в дальнейшем именно в этом направлении – музыки.

Полное интервью Шона Фуллера: смотрите видео

Шон Фуллер впервые приехал в Украину в 2028 году

До 2018 года Шон Фуллер в Украине никогда не был. Он прибыл сюда с целью присоединиться к рядам ВСУ, узнав о войне через знакомых. Доброволец рассказал, что на его решение повлияло то, как украинский народ сопротивлялся российской агрессии. Он захотел стать частью этого движения. Его товарищи из Техаса поддержали такую инициативу, а мать после телефонного звонка не сразу поверила, что ее сын действительно находится в Украине на войне. А вот отец не удивился такому выбору сына.

Иностранец рассказал как получил тяжелое ранение

Доброволец из США получил ранение во время десантной операции под Крынками в Херсонской области. Во время боевого задания пришлось ночью зайти на участок на лодках и двигаться через заросли. Тогда россияне активно осуществлять разведку беспилотниками, корректируя работу артиллерии. Огонь со стороны противника был постоянным. Во время такой российской атаки боец потерял руку, находясь в момент взрыва наполовину в воде. На эвакуацию ждал почти 10 часов.