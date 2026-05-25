Американский доброволец Шон Фуллер в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, как решение вступить в Вооруженные силы Украины изменило его взгляд на свободу, долг и собственное место в этой войне, и почему он не планирует покидать Украину.

Как решил отправиться в Украину?

Шон Фуллер рассказал, что никогда не был в Украине до 2018 года и приехал сюда, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины.

О войне в Украине он узнал от знакомого в соцсети. Тот услышал о событиях в Украине от бойца Грузинского национального легиона.

После того как он узнал о преступных действиях России, решил приехать и помочь тем, кто борется. Шон объяснил, что именно украинское сопротивление стало для него ключевым аргументом.

"Украина на самом деле активно защищалась, делала то, что считала правильным, и боролась за свободу", – подчеркнул доброволец.

Он считает защиту свободы обязанностью каждого свободного человека.

Сначала они приходят за одними, потом за другими, а когда приходят за тобой – уже никого не остается,

– добавил Фуллер.

Что сказали родные на неожиданное решение?

Друзья из Техаса поддержали решение поехать в Украину. Один из них помог с поездкой – подвез до аэропорта и приобрел автомобиль. Мать сначала не поверила, что Шон в Украине.

"Когда я наконец позвонил ей, она сначала не поверила и переспросила, или это шутка, но я убедил ее в серьезности своих намерений. И хотя сначала она не могла в это поверить, в конце концов приняла мое решение", – поделился боец.

Отец не удивился решению сына и предполагал, что тот выберет путь службы.

Я принадлежу к тем людям, которые предпочитают действовать, а не заниматься офисной работой,

– подчеркнул Фуллер.

Как изменилась жизнь добровольца в Украине?

Фуллер сказал, хоть военное дело для него это новая профессиональная сфера по сравнению с тем, чем занимался раньше, но это одна из самых безопасных сфер для него. И именно этим он хочет заниматься в дальнейшем, планирует двигаться в этом направлении.

Он остается в Украине несмотря на войну, ведь теперь его семья здесь, его дочь украинка, жена украинка. Также он чувствует связь со страной.

Я патриот Украины и украинский националист, хотя я не украинец,

– подчеркнул Фуллер.

Украина стала для него местом свободы, где он чувствует себя наиболее свободно и "как казак". А люди, которые поддерживают Украину, не должны покидать страну, особенно если речь об украинцах.

Каждый может помогать – через работу, поддержку экономики и украинского бизнеса. Экономическая активность влияет на стабильность страны и поддержку военных и их семей.

Украина должна двигаться вперед, и каждый, кто может что-то сделать, должен это делать,

– резюмировал он.

Что известно об иностранцах, которые защищают Украину

В Силы обороны Украины продолжают присоединяться добровольцы из более чем 50 стран мира, в частности из США, Великобритании, стран Европы, Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америки.

По словам представителя Международного легиона ГУР МО Владимира Каминского, значительная часть иностранцев служит в различных подразделениях, а сам легион примерно на 70% состоит из иностранных бойцов. Поток желающих стабилен и не уменьшается, несмотря на потери и завершения контрактов.

Основными каналами привлечения новых добровольцев являются социальные сети и "сарафанное радио", поскольку Украина не имеет возможности открывать официальные рекрутинговые центры за рубежом.