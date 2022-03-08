"Художник" погиб

В их число вошел Артем Азаров – позывной "Художник". Он погиб смертью храбрых на поле боя во время минометного обстрела.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Помогал собратьям из ВСУ выполнять важное боевое задание и погиб во время минометного обстрела,

– говорится в сообщении.

Позывной Артема был связан с его деятельностью в гражданской жизни – художник. Мужчина совмещал художественную сферу и занятия боксом, был тренером и наставником.

Те, кто еще не успел ознакомиться с картинами, может это сделать в Харькове. Их там осталось немало. Планируют хранить и дальше, чтобы увековечить его подвиг ради Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!