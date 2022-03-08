"Художник" загинув

До числа загиблих героїв увійшов Артем Азаров – позивний "Художник". Він поліг смертю хоробрих на полі бою під час мінометного обстрілу.

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Допомагав побратимам з ЗСУ виконувати важливе бойове завдання й загинув під час мінометного обстрілу,

– йдеться у повідомленні.

Позивний Артема був пов'язаний з його діяльністю в цивільному житті – художник. Чоловік поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, був тренером та наставником.

Ті, хто ще не встиг ознайомитися з його картинами, може це зробити у Харкові. Їх лишилося там чимало. Планують зберігати й надалі, щоб увічнити його подвиг заради України.

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