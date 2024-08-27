Было начато уголовное производство, и сейчас следователи, прокуроры и сотрудники Госпогранслужбы работают практически круглосуточно для установления всех обстоятельств инцидента. Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, передает 24 Канал.

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Что генпрокурор рассказал о побеге Дмитрука

Мы сразу начали уголовное производство с первого момента, как стало известно об этом. В рамках производства следователи, прокуроры, сотрудники ГПСУ работают практически круглосуточно,

– рассказал Костин.

Генпрокурор добавил, что Дмитрук не мог пересечь границу самостоятельно, ему в этом кто-то помог.

"Возможно среди тех, кто помогал, могут быть должностные лица различных органов. Прилагаем все усилия, чтобы их установить и всю ситуацию, каким образом это происходило. Сейчас установили путь, которым пользовался подозреваемый – это участок границы с так называемым Приднестровьем", – отметил генпрокурор.

Он также отметил, что сейчас правоохранители владеют информацией о местонахождении Дмитрука и проверяют эти данные. Если нардеп добровольно не вернется в Украину для проведения следственных действий, будет рассмотрена возможность обращения в суд относительно меры пресечения, объявления его в розыск и подачи запроса на экстрадицию.

Напомним, что 24 августа СМИ стало известно, что нардеп сбежал из страны Дмитрук сбежал из страны. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.