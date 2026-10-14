Преобразование 144-й отдельной механизированной бригады в 42-ю бригаду морской пехоты – это не только другое название и формат подчинения. За этим решением стоят изменения в структуре, подготовке, задачах и службе военнослужащих. Что именно изменится для личного состава после перехода в морскую пехоту?

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал начальник штаба бригады, полковник Артем Холодкевич. Он также объяснил, почему морская пехота отличается от механизированных подразделений на практике, как изменилась украинская армия за годы полномасштабной войны, и рассказал о своем пути в армии, в которую поступил в 17 лет.

"Бригада будет для полного комплекта": зачем 144-ю ОМБр преобразовали в 42-ю бригаду морской пехоты

30 июля было официально объявлено о преобразовании 144-й ОМБр в 42-ю бригаду морской пехоты. То есть формально бригада уже стала частью морской пехоты. Почему на самом деле было принято это решение и что вы, как военный, видите за этой трансформацией?

По сравнению с общим развитием Вооруженных Сил Украины морская пехота развивается в соответствии с установленным планом. Это предусматривает развертывание новых частей, но без увеличения общей численности.

Чтобы этого не происходило, уже созданные у нас бригады подлежат перепрофилированию из одного рода войск в другой. Соответственно, под этот процесс попала 144-я. Она была передана морской пехоте, после чего провели определенную проверку: определили ее уровень готовности, обученности, возможностей. После этого было принято решение передать ее в 30-й корпус морской пехоты. Тогда ей присвоили новое название – 42-я бригада.

Корпус развивается в соответствии с установленной структурой. Мы ориентируемся, в частности, на опыт Корпуса морской пехоты США и Королевской морской пехоты Великобритании. Соответственно, стараемся достичь такого же уровня развития и в украинской морской пехоте.

Это обусловлено, в частности, протяженностью морского побережья – более 500 километров – а также протяженностью реки Днепр, на берегах которой морская пехота выполняет задачи. Охрана и оборона побережья или берегов рек – одна из самых сложных задач.

Поэтому бригада развивается в соответствии с поставленными корпусом задачами.

Артем Холодкевич / Хмельницкий областной ТЦК

Что именно изменится для военнослужащих после перехода в морскую пехоту? Речь идет об изменениях в боевой подготовке, структуре, задачах, техническом и материальном обеспечении?

Начнем с базовых вещей, а именно с финансового обеспечения военнослужащих. Оно будет увеличено. Поскольку морская пехота считается ударным соединением, соответственно, и денежное обеспечение будет больше.

Но в то же время возрастает и нагрузка во время подготовки. Сам процесс обучения несколько отличается от программ Сухопутных войск. На сегодняшний день мы планируем развиваться так же, как штурмовые войска, то есть быть самостоятельным родом войск. У нас есть учебный центр, где люди проходят базовую общевоенную подготовку.

Также изменится техническое оснащение и стрелковое оружие. Морская пехота обладает достаточно серьезными возможностями – это наступательные действия, форсирование рек и других водных преград. Поэтому техника должна соответствовать задачам, стоящим перед подразделением.

В материальном обеспечении также произойдут изменения. В частности, это касается формы: ее ассортимент увеличится, поскольку мы будем непосредственно действовать в воде, а форма должна выдерживать такие нагрузки и не изнашиваться так быстро.

То есть большинство изменений – это только плюс для военных.

Я отношусь к этому положительно, поскольку это развитие морской пехоты и ее дальнейшее увеличение.

Соответственно, есть определенное давление, мы должны поддерживать свой престиж, потому что эта бригада будет как раз для "полного комплекта". То есть это, при определенных условиях и в соответствии с поставленными задачами, достаточно сильное пополнение, способное провести серьезную операцию.

Деньги, обучение и форма: какие условия службы изменятся после перехода

Вы упомянули о материальном обеспечении и надбавках. Что еще может произойти в условиях службы и социальных гарантиях военнослужащих после перехода?

Соответственно, денежное довольствие не изменится так серьезно, как, например, в Силах специальных операций, но оно будет больше, чем в Сухопутных войсках.

Социальные гарантии у нас – в соответствии с законодательством Украины. Но, учитывая специфику организации морской пехоты, военнослужащим предоставляется определенное количество возможностей для реализации личных проектов в дальнейшем, после увольнения.

Наша семья морской пехоты не очень большая, она довольно дружная. Во время службы есть возможности для обучения. В Сухопутных войсках это также приветствуется, если человек желает получать образование. В морской пехоте многие люди участвуют в различных учениях и проходят курсы, поэтому такие возможности также есть. Поскольку это отдельный род войск, нам предоставляется много возможностей в этом отношении.

Вы также упоминали, что изменятся требования к физической и боевой подготовке. Какими будут нормативы и стандарты для личного состава бригады после перехода в морскую пехоту?

Конечно, они будут отличаться от стандартов Сухопутных войск, поскольку требования к морскому пехотинцу довольно серьезные. Особенно это касается тех, кому по должности предусмотрена служба с парашютом – это довольно серьезные испытания, и человек должен соответствовать им по состоянию здоровья.

Самое большое отличие от других родов войск, в частности Сухопутных, – это морская подготовка. Это десантирование с лодок, форсирование водных преград. Это наш главный плюс по сравнению с другими родами войск – непосредственные занятия в воде.

Также предусмотрены прыжки с парашютом. Поскольку у нас есть соответствующие подразделения, то в дальнейшем предусмотрено и это.

Наши самые элитные подразделения в морской пехоте известны как подразделения, действующие и с воды, и с парашютом. Соответственно, требования к прохождению службы там будут еще выше.

А как насчет подготовки военнослужащих бригады к службе в морской пехоте? Вы говорили, что базовая подготовка длится примерно три месяца. Что именно включает эта подготовка? Какие навыки человек может там приобрести и как определяют, в каком направлении их развивать?

Базовая общевойсковая подготовка в ВСУ фактически довольно одинакова. Отличие заключается в том, что у морской пехоты есть свой учебный центр, где уже присутствуют элементы, более характерные именно для морской пехоты.

Общая учебная программа также включает выполнение задач на воде, весь спектр вооружения, находящегося на вооружении морской пехоты: тяжелые пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие различных типов. Также предусмотрена подготовка по использованию БПЛА, инженерная и тактическая подготовка.

После этого военнослужащий прибывает в нашу часть, где проходит адаптацию. Это около 2 недель на базе бригады, на нашем полигоне. Там он закрепляет знания об оружии и его применении. Также проводится отбор для дальнейшего профессионального развития военнослужащего.

Если человек показывает достаточно хорошие результаты в определенном направлении: будь то дроны, инженерное обеспечение или управление техникой, – в дальнейшем его направляют на соответствующую профессиональную подготовку в учебный центр, также примерно на полтора месяца.

То есть фактически к моменту, когда человек попадает на фронт, он проходит примерно трехмесячный путь – от обучения и адаптации до приобретения профессиональных навыков.

Я бы сказал, что это именно профессиональная подготовка. Армия обеспечивает человека, одевает его, обучает. Таких бесплатных курсов в таком количестве и по такому количеству направлений в гражданской жизни нет.

"Люди боялись повторения Крынок": как военные восприняли трансформацию

Часть военнослужащих сначала воспринимала трансформацию настороженно. Какие опасения они высказывали чаще всего и как вы пытались их успокоить?

Больше всего люди опасались повторения операции в Крынках. С другой стороны, и это довольно существенный момент, ситуация была неверно освещена в СМИ. Люди боялись, что им снова придется с большим трудом форсировать Днепр и они могут оказаться там, где будет очень сложно.

Важно знать! Операция Сил обороны Украины в районе Крынок на левом берегу Херсонской области длилась около 9 месяцев и завершилась отходом ВСУ летом 2024 года. Во время нее были проблемы с разведданными, управлением, логистикой, обеспечением и ПВО. В Крынках, которые фактически были разрушены в результате боевых действий, по официальным данным, без вести пропали 788 украинских военных. В то же время общественная организация "Крынки. Путь домой" оценивает количество защитников, судьба которых неизвестна, как минимум в 2 тысячи. Однако командир 220-го батальона 126-й бригады ТрО Артем Христин заявлял, что соотношение потерь составляет как минимум 1 к 8 в пользу Украины – то есть россияне могли потерять убитыми как минимум в 8 раз больше военных.

Соответственно, мы провели беседы, объяснили, что такого не будет, а если будут подобные операции, то они будут проводиться совсем по-другому, поскольку учтены все методики проведения таких операций.

Также объяснили, что в целом для них практически ничего не изменится, потому что все Вооруженные Силы – и штурмовые, и гарнизонные бригады – выполняют одну задачу: оборону нашего государства.

Артем Холодкевич на позициях / Соцсети

Поэтому продолжать службу можно, ничего страшного в этом нет. Если возникнут какие-то сложности, военнослужащие могут обращаться к командованию, и мы будем решать их напрямую.

Это довольно тяжелая и кропотливая работа. Некоторое количество военнослужащих выразило желание продолжить службу в других частях Вооруженных Сил, но большинство удалось убедить.

Одним из факторов, который помог военнослужащим изменить отношение к трансформации, стали возможности для карьерного роста. Что именно изменилось в этом направлении?

На сегодняшний день, можно сказать, за первый месяц работы состава корпуса у нас уже более 10 военнослужащих получили начальные офицерские звания – младшего лейтенанта.

Соответственно, это показывает, что при наличии образования, желания и соответствующего опыта можно занимать офицерские должности, то есть развиваться и расти.

Военнослужащих направляют на курсы повышения квалификации. Все это находится под контролем в бригаде, и этот процесс организован.

Очень многие люди не имеют военного опыта. К сожалению, уже нет того подготовленного мобилизационного резерва, который был раньше, поэтому навыкам и знаниям людей нужно учить.

По моему опыту, чтобы стать нормальным офицером, получить необходимые знания и накопить определенный опыт службы, требуется как минимум год. Это с учетом того, что он проходит службу в части, побывает на курсах, возвращается в часть, занимает руководящую должность. За этот год он уже должен получить определенный опыт и знания, в частности юридические и правовые.

Это довольно серьезная добавка к возможностям военнослужащих, которую мы только приветствуем.

А как насчет традиций, в частности ритуалов принятия беретов? Расскажите, что они означают для военных и почему это важно для самой морской пехоты?

Одним из таких факторов, которые мы использовали при разъяснении трансформации, было то, что фактически другие войска также переняли у морской пехоты традиции получения беретов.

Эта история восходит еще к Крыму, когда морская пехота там дислоцировалась. Это своеобразный ритуал принятия в семью. Соответственно, люди воспринимают это с учетом старых традиций.

Что касается изменения, то я в свое время был противником введения нового берета. Сейчас этот берет стоит у меня на полке, а морскую пехоту я до сих пор ношу в себе. И я рад, что у нас есть такое сильное сообщество.

Мы это разъясняли, показывали людям личную историю морской пехоты, и они восприняли это довольно позитивно.

В этом заложена довольно мощная идея единой семьи. В самой присяге морской пехоты заложена очень сильная идея братства и казацких традиций.

Холодкевич в берете морской пехоты Украины / Соцсети

Как изменилась война и почему мы вернулись к некоторым методам Первой мировой?

У вас был опыт службы и в морской пехоте, и в механизированных подразделениях, в том числе в их командовании. Поэтому вы можете сравнить эти два формата службы из собственного опыта. В чем для вас главное отличие?

Я действительно проходил службу с 2014 года до конца 2020 года в морской пехоте – в 36-й бригаде морской пехоты, 35-й бригаде морской пехоты, 137-й бригаде морской пехоты. Больше всего времени прослужил именно там.

Холодкевич во время службы / Соцсети

Это постоянные учения, это динамика. В те времена у нас вообще было мало периодов боевой готовности, поэтому мы привлекались к выполнению многих различных задач на Востоке. После возвращения с них работа продолжалась и в тылу – это международные учения, такие как Sea Breeze. Лично принимал участие в последних учениях в должности начальника штаба батальона. Были учения по высадке на Юге, проведению операций на островах. Соответственно, у нас всегда была работа, и мы ее выполняли.

Военный во время работы в зоне боевых действий / Соцсети

Что касается механизированных войск – там несколько иная специфика службы. Там были свои задачи на Востоке, свои приоритеты. В то же время бригады также проходили интересную подготовку, были задействованы в выполнении задач с использованием современных средств.

В 2022 году я полностью оказался в эпицентре полномасштабного вторжения в составе 28-й механизированной бригады. И благодаря всей подготовке мы довольно успешно проводили наступательные действия в Николаевской области, оттесняя линию фронта от Николаева. Это был и тяжелый, и интересный опыт.

Впоследствии я был назначен на должность начальника штаба механизированной бригады. И у меня было с чем сравнить. Механизированная бригада, сформированная еще до полномасштабного вторжения, и бригада, формировавшаяся уже во время войны, довольно сильно отличались – начиная с уровня подготовки, технического оснащения и заканчивая укомплектованностью личным составом.

На меня это произвело большое впечатление: насколько велика на самом деле может быть разница даже между бригадами одного рода войск.

А сейчас, вернувшись в морскую пехоту, я понимаю, что у нас сейчас уровень подготовки в бригадах снизился, потому что, к сожалению, не хватает подготовленных кадров. Но у нас есть наш стандарт. Мы – морская пехота, поэтому должны его соблюдать. Соответственно, сейчас стараемся достичь этого уровня подготовки.

Вы столкнулись с полномасштабным вторжением, уже имея боевой опыт, и воевали еще до 2022 года. Если сравнить эти периоды, как изменился способ ведения боевых действий? Что изменилось больше всего, а что осталось прежним?

Если рассматривать по годам, то изменения происходили постепенно.

В 2022 году сам способ ведения боевых действий почти не отличался от того, что мы видели во время активных фаз ООС. Преимущественно велась оборона на месте, использовались танки, боевые машины пехоты. То есть все то, что мы уже знали по опыту применения во время ООС в активных фазах, продолжало применяться.

Единственное – появилась уязвимость перед авиацией и артиллерийским огнем. То есть зона безопасности уже не ограничивалась дальностью стрельбы артиллерии. Опасно было фактически на всей территории нашей страны. Нужно было повсюду искать укрытие, соответственно организовывать различные технические способы маскировки. Во времена АТО такого было гораздо меньше.

2023 год – это уже тот этап, когда артиллерия начала терять свое прежнее преимущество. Основным средством поражения оставалась артиллерия, но стрельб стало меньше из-за проблем с боеприпасами. В то же время началась технологическая прогрессия: все шире использовались беспилотные системы, появились сбросы. Артиллерия уже не занимала столь доминирующей позиции.

В 2025 году роль беспилотных систем еще больше возросла. Уже достаточно широко использовались тяжелые бомбы и другие средства поражения. Артиллерия начала выполнять задачи преимущественно в сложных или критических ситуациях, когда огонь действительно был необходим.

2026 год – это, по сути, уже год беспилотных систем. И дальше технологическое развитие продолжается, увеличивается количество ударных групп. Мы уже начинаем переходить к иному характеру ведения боевых действий, соответственно, противник несет больше потерь. Артиллерия становится именно тем средством, которое применяется в критических ситуациях.

Поэтому с артиллерией дело обстоит довольно сложно. Если технологическое развитие и в дальнейшем будет идти в этом направлении, возможно, со временем мы частично откажемся от ее использования. Но я думаю, что артиллерия все равно останется основным средством, поскольку снаряд теперь уничтожить невозможно. Дроны или другие средства можно сбивать. А с артиллерией так не получится. Поэтому верим, что все это не исчезнет и в дальнейшем будет использоваться в другом формате.

Практически в 2025–2026 годах во всех направлениях произошли трансформации. Что раньше было на первых позициях, сегодня отошло на второй план. То же самое можно сказать и о танковых войсках. Танки сегодня используются в значительно меньшем количестве – преимущественно в самые критические моменты боя.

Если говорить о том, что осталось неизменным за все эти годы, то это система управления, этапы передачи информации, инженерное оборудование. Оно не исчезнет, потому что эти принципы заложены уже очень давно.

Минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование, создание укрытий – такие вещи нам и в дальнейшем будут очень нужны. Они как раз закрывают тот пробел, который возникает из-за нехватки пехоты. Поскольку сегодня пехоты не так много, инженерное обеспечение также помогает удерживать позиции.

Фактически сегодня мы вернулись к некоторым методам Первой мировой войны: подземные туннели, укрытия, соединительные ходы. Они даже не всегда строятся по классическому принципу окопов – применяются другие способы обустройства позиций.

Ну и средства противовоздушной обороны сегодня также очень важны. Еще 10 лет назад они выполняли прежде всего функцию прикрытия важных объектов, а сегодня в значительной степени прикрывают наши тылы. Поэтому ПВО – это то, что и в дальнейшем будет оставаться чрезвычайно важным.

От 17-летнего курсанта до начальника штаба: личная история Артема Холодкевича

Теперь хотела бы поговорить уже о вас. Вы пошли в армию в 17 лет. Почему тогда решили стать военным?

Сама мысль пойти в армию у меня появилась в 15 лет. В дальнейшем на это повлияли события в Грузии в 2008 году. Тогда впервые появилась мысль, что может произойти какая-то эскалация и у нас, и нужно будет защищать Родину.

Я в то время занимался спортом, играл в страйкбол. Поэтому решил, что нужно поступать в военное учебное заведение. Рассматривал несколько вариантов – Киевский военный институт, Харьковский университет и Львовский институт Сухопутных войск.

Но остановил свой выбор на последнем, который как раз к моменту моего поступления был преобразован в академию Сухопутных войск. Поступал на специальность "военная разведка", но конкурс был очень большим. Поскольку на эту специализацию я не прошел, поступил на артиллерийскую разведку.

И не пожалел. Впоследствии я получил два образования. Второе – по специальности "электромеханика", степень магистра. Моя военная специализация помогла получить техническое образование, поскольку очень многое связано со специфической аппаратурой и оборудованием.

Это довольно серьезная специализация. И, по сути, за 5 лет я ни разу не пожалел, что выбрал военную профессию и именно эту специализацию.

Вручение диплома после обучения во Львовском институте Сухопутных войск / Социальные сети

Если бы передо мной стоял 17-летний Артем Холодкевич и спросил, стоит ли ему идти в армию, зная весь путь, который я прошел, то я бы сказал: ничего не менять. Двигаться в том же направлении, но не торопиться с карьерным ростом, более плавно проходить этот путь, больше читать, учиться и путешествовать.