На этой должности Сытник пробыл более 2 лет. Причины увольнения заместителя председателя НАПК на сайте агентства не объяснили.

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Сытник попрощался с НАПК

В пресс-службе НАПК сообщили, что 12 мая 2022 года Артем Сытник был назначен заместителем председателя агентства.

Во время пребывания в должности Сытник отвечал за такие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины,

– говорится на сайте.

В то же время в агентстве отметили, что Сытник сам оставил свою должность заместителя председателя НАПК. Хотя причины увольнения так и не обозначили.

Что известно об Артеме Сытнике