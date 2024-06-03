На этой должности Сытник пробыл более 2 лет. Причины увольнения заместителя председателя НАПК на сайте агентства не объяснили.
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Сытник попрощался с НАПК
В пресс-службе НАПК сообщили, что 12 мая 2022 года Артем Сытник был назначен заместителем председателя агентства.
Во время пребывания в должности Сытник отвечал за такие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины,
– говорится на сайте.
В то же время в агентстве отметили, что Сытник сам оставил свою должность заместителя председателя НАПК. Хотя причины увольнения так и не обозначили.
Что известно об Артеме Сытнике
- Артем Сытник родился в поселке городского типа Компанеевка в Кировоградской области, там же окончил школу. Учился в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого.
- Свою работу в органах прокуратуры Сытник начал в родной области. В 2008 году Артем Сытник возглавил следственный отдел в прокуратуре Киевской области. Там он работал до 2011 года, после чего уволился из-за "несогласия с политикой режима Януковича".
- В 2015 году Артем Сытник по результатам первого в Украине независимого конкурса на должность руководителя органа власти был назначен на должность Председателя Национального антикоррупционного бюро Украины. Он с командой фактически создал этот орган.
- 16 апреля 2022 года закончился 7-летний срок пребывания Артема Сытника на посту главы НАБУ. Уже 12 мая того же года председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назначил Сытника своим заместителем.