По словам председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР Анастасии Радиной, сейчас идет проверка состояния сотрудников ТЦК и ВЛК. НАПК пока проверило треть должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек, по данным Агентства).

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Проверка руководства ТЦК продолжается

Радина говорит, что НАПК совокупно выявило признаки незаконного обогащения на 265 миллионов гривен, необоснованных активов на 6 миллионов гривен и ложных данных в декларации на 7 миллионов гривен.

Нардеп отмечает, что продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. По меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.

Позорный топ коррупционеров

Радина говорит, что самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается начальника Одесского ОТЦК Борисова, которому в прошлом году сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Еще один фигурант - заместитель начальника одного из ТЦК, который собрал на личную банковскую карточку около 400 тысяч гривен от различных военнослужащих и, вероятно, потратил их на собственные нужды.

Остальные выводы НАПК касается признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину по каждому делу будет суд,

– отмечает председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Анастасия Радина уточнила, что все мониторинги образа жизни осуществили силами только 11 сотрудников НАПК. Проверка состояния ТЦК пока продолжается и на контроле.

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