Три человека получили тяжелые ранения

Об этом рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко. По его словам, россияне обстреляли онкологическое отделение больницы лишь через несколько дней после того, как объявили об "отводе" войск.

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Атрошенко сообщил, что российские снаряды попали в областную больницу. В результате здание онкологического отделения разрушено.

Городской глава Чернигова отметил, что три человека получили тяжелые ранения.

Некоторые снаряды попали прямо в областную больницу, а одно из зданий больницы, фактически онкологическое отделение, было полностью разрушено. Три человека получили тяжелые ранения,

– рассказал Атрошенко.

Кроме того, мэр Чернигова в очередной раз заявил, что город переживает полную гуманитарную катастрофу. Там нет ни воды, ни электричества.

По словам Атрошенко, еда и лекарства в городе могут закончиться в течение недели. "Единственные запасы обеспечиваются военными и добровольцами", – отметил мэр.

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