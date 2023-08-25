Назначение макетов состоит в том, чтобы вынуждать агрессора использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо настоящей техники сил обороны Украины. Известно, что Метинвест бесплатно передал ВСУ уже более 250 таких макетов.

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Метинвест Ахметова запустил производство макетов военной техники

Как рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко, главная задача этих инженерных сооружений – спасать жизнь военнослужащих.

Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, используемый агрессором на объект из металла и фанеры – это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. Метинвест еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может внести в общую цель – победу Украины,

– подчеркнул Мироненко.

Главная задача этих инженерных сооружений – спасать жизнь военнослужащих / Фото Метинвест

Метинвест убежден, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, которые помогают ВСУ.

Только объединив силы мы победим,

– отметил операционный директор Группы Метинвест.

Специалисты Группы Метинвест вместе с военными постоянно совершенствуют макеты / Фото Метинвест

Как выглядят макеты

Конкретные модели инженерных сооружений производят в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Внешний вид макетов не отличается от подлинной техники. Для достижения такой точности инженерный персонал группы Метинвест исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования.

Внешний вид макетов не отличается от настоящей техники / Фото Метинвест

Благодаря полному визуальному подобию инженерное оборудование уже доказало свою эффективность. Модели, что были переданы на главные направления фронта, уже не раз обманывали агрессора, становились его мишенями и спасая настоящее оборудование, а также жизнь украинских воинов. Специалисты Группы Метинвест вместе с военными постоянно усовершенствуют эти модели для их максимальной эффективности.



Благодаря визуальному подобию инженерное оборудование уже доказало свою эффективность / Фото Метинвест

Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения системно помогает военным, а также вооружает украинскую армию. За полтора года полномасштабного вторжения России компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова направила в поддержку защитников 2 миллиарда гривен. В частности, это изготовлены на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий, а также тысячи дронов, тепловизоров, автомобилей, средств связи и другое военное оборудование, которое Метинвест закупает и бесплатно передает подразделениям Сил обороны Украины.