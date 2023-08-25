Призначення макетів полягає в тому, щоб змушувати агресора використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість справжньої техніки Сил оборони України. Відомо, що Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів.

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Метінвест Ахметова запустив виробництво макетів військової техніки

Як розповів операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко, головне завдання цих інженерних споруд – рятувати життя військовослужбовців.

Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери – це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ. Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Для нас це лише невелика частина внеску, який приватна компанія може зробити в загальну мету – перемогу України,

– наголосив Мироненко.



Головне завдання цих інженерних споруд – рятувати життя військовослужбовців / Фото Метінвест

Метінвест переконаний, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ.

Лише об’єднавши сили ми переможемо,

– відзначив операційний директор Групи Метінвест.



Спеціалісти Групи Метінвест разом із військовими постійно удосконалюють макети / Фото Метінвест

Який вигляд мають макети

Конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал Групи Метінвест дослідив усі фізичні параметри реального військового устаткування за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.

Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки / Фото Метінвест

Завдяки повній візуальній подібності інженерне устаткування вже довело свою ефективність. Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських воїнів. Спеціалісти Групи Метінвест разом із військовими постійно удосконалюють ці моделі для їхньої максимальної ефективності.



Завдяки повній візуальній подібності інженерне устаткування вже довело свою ефективність / Фото Метінвест

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення системно допомагає військовим, а також озброює українську армію. За півтора року повномасштабного вторгнення Росії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова спрямувала на підтримку оборонців 2 мільярди гривень. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів, а також тисячі дронів, тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, яке Метінвест закупає та безплатно передає підрозділам Сил оборони України.