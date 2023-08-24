Як зазначають у компанії, Метінвест працює для потреб фронту та доставляє гуманітарну допомогу постраждалим. Щобільше, Група продовжує виробляти українську сталь навіть у такі непевні часи.

Читайте також Метінвест безкоштовно поставив до ЗСУ вже майже 2000 тепловізорів та прицілів

Як Метінвест Ахметова допоміг Україні за 1,5 року повномасштабної війни

Підприємства Метінвесту продовжують працювати та забезпечувати країну українською сталлю в часи повномасштабного вторгнення. Найголовніше завдання бізнесу у воєнний час, кажуть у компанії, – разом з державою працювати на Перемогу, сплачувати податки, підтримувати армію та економіку.

Усі 17 років свого існування Метінвест інвестував у розвиток виробництва й добробут України. З початку повномасштабної війни перед нами постав ще один, найважливіший виклик – допомогти країні здобути перемогу над ворогом, щоб зберегти її суверенітет і незалежність. Тож усі ці півтора року підприємства компанії стали не тільки свідками, а й активними учасниками боротьби,

– зазначив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

Зокрема за перше півріччя 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 6,3 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. З першого дня війни Метінвест долучився до ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, яка спрямувала на підтримку українського війська вже 2 мільярди гривень.

Як ще у Метінвест допомагали армії:

самостійно та спільно з партнерами виготовили чи закупили за кордоном 150 тисяч бронежилетів;

придбали й передали понад 25 тисяч шоломів і касок;

оснастили бронею 120 БТРів та М-113;

безплатно постачають листи спецсталі для виробництва захисних елементів на транспорт військових;

з металопродукції компанії виготовили 22 мобільні автівки багі;

передали на фронт 212 спеціальних мобільних укриттів;

забезпечили виготовлення 5 000 польових пічок для військових і цивільних з прифронтових регіонів;

виробляють саперні кішки, полум’ягасники, перехідники для рукавів, малі піхотні лопати та багатомісні умивальники;

передали понад 1 500 дронів для ЗСУ, майже 2 000 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 441 автівку різного призначення та майже 100 "швидких";

спеціалісти компанії проводять капітальний ремонт автомобілів для армії.

Метінвест допомагає військовим дронами / Фото Метінвесту

Зазначимо, що це не ще не повний перелік допомоги, наданої Метінвестом захисникам України. "Зараз Україну захищають понад 8 тисяч працівників Метінвесту та спільних підприємств Групи – фактично кожен шостий співробітник. Компанія забезпечує їх бронежилетами, касками, комплектами зимового одягу – на придбання теплих речей спрямовано 12 мільйони гривень", – написали в компанії.

Проєкт "Рятуємо життя" став допомогою майже для пів мільйона українців

Для запобігання гуманітарній кризі Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова запустили проєкт "Рятуємо життя". Його донорами стали понад 250 компаній з усього світу, які вже допомогли на суму 2,7 мільйона євро.

Допомогу від "Рятуємо життя" отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах, що робить проєкт однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Найвразливішим верствам населення доставлено близько 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби,

– повідомляють у компанії.

"Рятуємо життя" спільно з Protez Hub запустили перший в Україні освітній онлайн-портал у сфері протезування для медичних фахівців і постраждалих. Також програма допомогла відновитися після воєнних травм майже 300 мамам та їхнім діткам.

Метінвест забезпечує необхідним лікарні, в місцях, де є підприємства Групи. Варто зазначити, що загальна сума допомоги медикам у межах двох проєктів наразі становить близько 223 мільйонів гривень.

Метінвест долучився до допомоги постраждалим від війни дітям / Фото Метінвесту

А для ментального здоров'я українських дітей Метінвест втілив програму психологічної реабілітації Strong Generation Camp – Майбутнє. Як відомо, цього літа вона має охопити 400 дітей.