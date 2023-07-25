Як зазначили представники Групи Метінвест, сучасна оптика на війні – це "очі" армії. Завдяки їй військові можуть заздалегідь побачити противника, не наражаючи себе на пряму небезпеку. Також оптичні прилади дозволяють влучно цілитися по ворожих об’єктах і блискавично їх знищувати.

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Метінвест знаходить, закуповує та безплатно передає на фронт найсучаснішу на ринку оптику

Нещодавно в рамках ініціативи, бійцям, які боронять Донецький край, доставили сучасні тепловізійні приціли із дальністю до 2,5 кілометрів. Техніка необхідна для швидшого виявлення ворога, особливо вона ефективна в нічний час.

Все це приладдя завжди користується попитом серед військових. А особливо тут, біля Авдіївки, де запеклі бої точаться щодня, майже без відпочинку. Саме завдяки незламним захисникам Авдіївка – українське місто, – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Окрім того, різні підрозділи Сил оборони отримали 100 біноклів та далекомірів для відстеження об’єктів і точного визначення відстані до ворога, а також 70 приборів нічного бачення. Зокрема, ними укомплектувати п’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України. З такою оптикою водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на авто, не включаючи освітлення. Усі отримані пристрої – високотехнологічні й якісні.

Попри те, що військова оптика доволі дефіцитна на ринку, Метінвест робить все можливе, щоб забезпечити військовослужбовців усім необхідним. Мати на озброєнні сучасні тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі, далекоміри – це велика перевага наших бійців на полі бою. З технікою від Сталевого Фронту вони зможуть виконувати бойові завдання більш безпечно для свого життя та ефективно,

– зазначив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест.

Загалом на підтримку української армії у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Метінвест спрямував 2 мільярди гривень. Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.