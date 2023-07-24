За січень-червень цього року українські підприємства Метінвесту сплатили понад 1,5 мільярда гривень єдиного соціального внеску, майже 1,5 мільярда гривень податку з доходів фізичних осіб та понад 1 мільярд гривень податку на прибуток.

До теми На користь держави: Метінвест відмовився від податкових пільг на 350 мільйонів гривень

Також значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за користування надрами – 872 мільйонів, плата за землю – 589 мільйонів гривень та екологічний податок – 302 мільйонів гривень.

У II кварталі 2023 року Група перерахувала до українського бюджету понад 3,8 мільярда гривень, що на 51% більше за показник І кварталу цього року. Зокрема, за квітень-червень підприємства Метінвесту збільшили виплату єдиного соціального внеску проти січня-березня 2023 року на 12%, до 813 мільйонів гривень, податку з доходів фізичних осіб – на 26%, до 819 мільйона гривень, податку на прибуток – на 45%, до 643 мільйони гривень.

За II квартал 2023 року плата за користування надрами зросла в 4 рази, до 698 мільйонів гривень, плата за землю – на 4%, до 301 мільйона гривень, екологічний податок – на 23%, до 167 мільйонів гривень.

Від початку великої війни Група Метінвест відмовилася від податкових пільг, на які має право за законодавством, і сплачує податки в повному обсязі. Ми розуміємо, що наша стійкість та витривалість додає можливостей державі тримати удар на економічному, оборонному та соціальному напрямах. Ми продовжимо бути точкою опори для країни, армії та українців. Допомагатимемо, скільки буде потрібно – й до перемоги, і після неї,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у I кварталі 2023 року Метінвест сплатив понад 2,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні, а у 2022 році – 20,5 мільярда гривень.