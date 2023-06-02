Сума податкових відрахувань, які у пільговий період додатково сплатили запорізькі металурги Метінвесту до державного бюджету, перевищує 350 мільйонів гривень, з них понад 200 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети.

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Згідно з новими нормами закону, підприємства Запорізького району могли скористатися пільгами та не сплачувати частину податкових нарахувань – зокрема, податок не землю, на нерухомість та екологічний податок – за період з березня по грудень 2022 року. Якщо бізнес перерахував ці платежі за означений період до бюджетів у повному обсязі, підприємство має право скорегувати суму нарахувань та вважати їх платежами, внесеними до держскарбниці авансово.

Як наголосив Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест максимально та всебічно підтримувати Україну у цей складний час – це принципова позиція Метінвесту. Як приклад, він навів програми з допомоги захисникам Запоріжжя та фінансову підтримку запоріжців, які постраждали від обстрілів, які не вдалося би реалізувати без багатомільйонних відрахувань Метінвесту у Запоріжжі.

Своїм рішенням ми гарантуємо сьогодні фінансування життєво необхідних статей витрат міста. Ми працюємо на перемогу України та наближаємо її у різні способи, і рішення в умовах воєнного стану утриматися від використання податкових пільг на користь держави та міста – один з них,

– наголосив він.

Наскільки вагомим внеском у підтримку міста є таке рішення відповідального бізнесу розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Дійсно були внесені зміни до податкового кодексу, згідно з якими податківці мають право не сплачувати певні види податків за період березень – грудень 2022 року. І, відповідно, якщо не буде внесено екологічний податок, податки на землю та нерухомість, то місто недоотримає понад 920 мільйонів гривень, а це дуже велике навантаження на бюджет, яке фактично дорівнює двом місяцям повної життєдіяльності міста,

– зазначив він.

Нагадаємо, у 2022 році попри тимчасову вимушену консервацію потужностей, втрату логістичних шляхів та суттєве скорочення обсягів виробництва, запорізькі підприємства Метінвесту сплатили усі податки в повному обсязі. Загальна сума сплачених за 2022 рік відрахувань та зборів до бюджетів всіх рівнів сягнула 3,4 мільярда гривень. З них до місцевих бюджетів запорізькі підприємства Метінвесту – Запоріжсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс і Запорізький ливарно-механічний завод – спрямували майже 820 мільйонів гривень.