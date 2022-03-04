Соответствующую информацию обнародовали в телеграме ВСУ 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украинская артиллерия накрыла базу российского десанта

Украинская артиллерия накрыла базу российской десантуры на территории предприятия в районе села Козаровичи,

– говорится в сообщении.

В ВСУ отметили: "Великолепная работа! Красавцы!". Также были обнародованы кадры с места событий.

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