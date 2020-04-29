Артиллеристы тренируются стрелять и обороняться по тактике НАТО: фото

Украинские артиллеристы отрабатывают методы введения огня по стандартам НАТО. Интенсивная военная подготовка ведется на общевойсковом полигоне.

Военные проводят разведку с использованием новейших систем наблюдения. В частности, с привлечением беспилотных летательных комплексов, сообщает АрміяInform.

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Интенсивная подготовка подразделений отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ продолжается на общевойсковом полигоне. Артиллеристы приобретают практические навыки в стрельбе и управлении огнем по стандартам НАТО.

По словам пресс-офицера бригады лейтенанта Юрия Кульпы, во время учений внимание уделяют скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости выстрелов.

Среди основных задач – получение навыков в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения отрабатывают нормативы по специальной, технической подготовке,

– подчеркнул Кульпа.

И добавил, что военные проводят стрельбы из штатного вооружения, среди которого пушки калибра 152 миллиметров, противотанковые артиллерийские системы управляемого действия.

Завершат учения двухступенчатые командно-штабные тренировки. Во время них комиссия оценит уровень готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению. Пресс-офицер отметил, что значительная часть личного состава подразделения – участники боевых действий на Донбассе.

Артиллеристы тренируются стрелять и обороняться по тактике НАТО