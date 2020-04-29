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      Артиллеристы тренируются стрелять и обороняться по тактике НАТО: фото

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      Артилеристи тренуються стріляти та й оборонятися за тактикою НАТО
      Артилеристи тренуються стріляти та й оборонятися за тактикою НАТО / armyinform.com.ua

      Украинские артиллеристы отрабатывают методы введения огня по стандартам НАТО. Интенсивная военная подготовка ведется на общевойсковом полигоне.

      Военные проводят разведку с использованием новейших систем наблюдения. В частности, с привлечением беспилотных летательных комплексов, сообщает АрміяInform.

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      Интенсивная подготовка подразделений отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ продолжается на общевойсковом полигоне. Артиллеристы приобретают практические навыки в стрельбе и управлении огнем по стандартам НАТО.

      По словам пресс-офицера бригады лейтенанта Юрия Кульпы, во время учений внимание уделяют скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости выстрелов.

      Среди основных задач – получение навыков в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения отрабатывают нормативы по специальной, технической подготовке,
      – подчеркнул Кульпа.

      И добавил, что военные проводят стрельбы из штатного вооружения, среди которого пушки калибра 152 миллиметров, противотанковые артиллерийские системы управляемого действия.

      Завершат учения двухступенчатые командно-штабные тренировки. Во время них комиссия оценит уровень готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению. Пресс-офицер отметил, что значительная часть личного состава подразделения – участники боевых действий на Донбассе.

      Артиллеристы тренируются стрелять и обороняться по тактике НАТО

       

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины НАТО
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