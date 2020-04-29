Артилеристи тренуються стріляти та оборонятися за тактикою НАТО: фото

Українські артилеристи відпрацьовують методи введення вогню за стандартами НАТО. Інтенсивна військова підготовка триває на загальновійськовому полігоні.

Військові проводять розвідку з використанням новітніх систем спостереження. Зокрема, із залученням безпілотних літальних комплексів, повідомляє АрміяInform.

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Інтенсивна підготовка підрозділів окремої артилерійської бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ триває на загальновійськовому полігоні. Артилеристи набувають практичних навичок у стрільбі та управлінні вогнем відповідно до стандартів НАТО.

За словами пресофіцера бригади лейтенанта Юрія Кульпи, під час навчань увагу приділяють швидкості розгортання на бойових позиціях, точності у наведенні гармати, влучності кожного пострілу.

Серед основних завдань – отримання навичок в умовах, максимально наближених до бойових. Підрозділи відпрацьовують нормативи зі спеціальної, технічної підготовки,

– наголосив Кульпа.

Та додав, що військові проводять стрільби зі штатного озброєння, серед якого гармати калібру 152 міліметрів, протитанкові артилерійські системи керованої дії.

Завершать навчання двоступеневі командно-штабні тренування. Під час них комісія оцінить рівень готовності артилеристів до виконання завдань за призначенням. Пресофіцер зазначив, що значна частина особового складу підрозділу – учасники бойових дій на Донбасі.

Артилеристи тренуються стріляти та й оборонятися за тактикою НАТО