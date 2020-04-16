19:23
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Потужні військові навчання на Закарпатті за участю авіації: фото, відео

      -
      Володимир Зеленський відвідав військові навчання на Закарпатті / Пресслужба Президента України

      Президент України здійснив робочу поїздку в Закарпатську область. Там він відвідав військові навчання. На полігоні Володимиру Зеленському показали сучасні зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, якими озброєні Десантно-штурмові війська.

      Про поїздку Зеленського на Закарпаття та участь у військових навчаннях повідомляє пресслужба Президента України.

      Читайте також Закінчення карантину чекати не будемо, – Зеленський про обмін полоненими

      Під час поїздки президент перевірив перебіг ротних тактичних навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади,
      – йдеться у повідомленні.

      На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи провели навчання. Вони вправлялися у блокуванні та знищенні об’єктів умовного противника, висадці з вертольотів.

      Під час одного з етапів навчань відпрацювали поповнення запасів засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил. Доставку вантажів здійснили за допомогою новітніх керованих систем точного десантування. Саме ж десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

      На полігоні президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї. Крім того, Зеленському показали боєприпаси, які є на озброєнні Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил України.

      Зеленський відвідав військові навчання на Закарпатті

      Президент України відвідав військові навчання у Закарпатській області: дивіться відео

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Новини Закарпаття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:17 Єдиний рахунок в Україні: як зміниться сплата податків
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 17:30 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза