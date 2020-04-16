Потужні військові навчання на Закарпатті за участю авіації: фото, відео

Президент України здійснив робочу поїздку в Закарпатську область. Там він відвідав військові навчання. На полігоні Володимиру Зеленському показали сучасні зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, якими озброєні Десантно-штурмові війська.

Про поїздку Зеленського на Закарпаття та участь у військових навчаннях повідомляє пресслужба Президента України.

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Під час поїздки президент перевірив перебіг ротних тактичних навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади,

– йдеться у повідомленні.

На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи провели навчання. Вони вправлялися у блокуванні та знищенні об’єктів умовного противника, висадці з вертольотів.

Під час одного з етапів навчань відпрацювали поповнення запасів засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил. Доставку вантажів здійснили за допомогою новітніх керованих систем точного десантування. Саме ж десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

На полігоні президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї. Крім того, Зеленському показали боєприпаси, які є на озброєнні Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил України.

Зеленський відвідав військові навчання на Закарпатті

Президент України відвідав військові навчання у Закарпатській області: дивіться відео