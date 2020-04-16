Мощные военные учения на Закарпатье с участием авиации: фото, видео

Президент Украины совершил рабочую поездку в Закарпатскую область. Там он посетил военные учения. На полигоне Владимиру Зеленскому показали современные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, которыми вооружены Десантно-штурмовые войска.

О поездке Зеленского на Закарпатье и участии в военных учениях сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Во время поездки президент проверил ход ротних тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады,

– говорится в сообщении.

На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения провели учения. Они упражнялись в блокировании и уничтожении объектов условного противника, высадке с вертолетов.

Во время одного из этапов учений отработали пополнение запасов средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставку грузов осуществили с помощью новейших управляемых систем точного десантирования. Само же десантирование произошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

На полигоне президенту показали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия. Кроме того, Зеленскому показали боеприпасы, которые есть на вооружении Десантно-штурмовых войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.

Зеленский посетил военные учения на Закарпатье

Президент Украины посетил военные учения в Закарпатской области: смотрите видео