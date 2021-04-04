В городе Соледар Донецкой области начинает работу резиденция, где художники и ученые смогут творить. Она будет работать в рамках проекта "Заземление", инициированного фондом "Изоляция".

Соледар – небольшой город в Донецкой области, который буквально расположен на ископаемых солях. В 2014 году украинские солдаты освободили его от пророссийских наемников и боевиков. Сейчас там пытаются возродить культурную жизнь.

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В 50 километрах оттуда уже расположена линия разграничения. Сегодня местные энтузиасты пытаются привить жителям этого города интерес к современному искусству.

Проект резиденций "Заземление"

В 2020 году в Соледаре начала проводить свои краткосрочные резиденции платформа культурных инициатив "Изоляция". Проект получил название "Заземление". Теперь сюда приезжают художники и исследователи. Они проводят встречи с обществом, презентуют свои работы.

Цель проекта – привлечь внимание местных жителей к культурно-экологическим проблемам и" разбудить" культурную жизнь там, где она остановилась.

Деятельность человека, связанная с добычей соли, как раз показывает влияние человека на природу, когда из земли вынимается соль, остаются огромные пустоты – залы,

– рассказал менеджер артрезиденции Михаил Кулишов.

Эти залы сейчас служат туристическим объектом. Посещение этих мест вдохновляет художников на создание своих произведений.

Справка. В Соледаре проживает примерно 11 тысяч человек. Градообразующим предприятием остается государственная "Артемсоль", которая добывает соль из местных шахт для всей Украины.

Не все местные жители восприняли инициативу

Сама же платформа "Изоляция" начала свою деятельность еще в 2010 году и занималась созданием культурных и социально-политических проектов. Они базировались в Донецке.

Однако, в 2014 боевики захватили пространство платформы. Фонд эвакуировали в Киев. Теперь "Изоляция" хочет вернуться на Донбасс. Поэтому и начала деятельность нового проекта в Соледаре.



Артпространство до оккупации / Фото из архива фонда "Изоляция"

Однако, локальные кураторы признаются, что не все местные жители сразу восприняли новую культурную инициативу. Однако все-таки сформировался круг молодежи, который постоянно ходит на все презентации.

Художники приезжают со всей Украины

На резиденциях в Соледаре уже были 4 художники и 1 творческий коллектив. Художники приезжают сюда со всей Украины. По словам организаторов, те, кроме создания новых работ, прощаются также с некоторыми стереотипами относительно этих мест.

Например, Валентина Беро приехала из Львова. Она занимается скульптурой, живописью, работает с разнообразными материалами. В основе работы, которую она создала в Соледаре, символически, лежит соль, а идея ее работы – деятельность человека.



Валентина Беро / Фото 24 канала

Культурный фонд "Изоляция" хочет и дальше развивать в Соледаре культурные проекты. Например, летом они планируют организовать кинопоказы на открытом воздухе и реализовать еще несколько образовательных программ.